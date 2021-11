Eleição da OAB-DF não termina hoje

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O resultado da votação dos advogados para eleger o comando da OAB-DF será conhecido hoje às 18h. Mas a eleição não termina neste domingo. Nunca uma disputa para a Ordem no Distrito Federal foi tão cheia de atropelos. Hoje, as cinco chapas inscritas vão concorrer em estado sub judice. Ninguém tem registro oficial. O imbróglio começou há 15 dias, mas atingiu o ápice na última sexta-feira, quando o conselheiro federal Duílio Piato Júnior, do Mato Grosso, expediu uma liminar suspendendo o registro da chapa da candidata Thais Riedel. Ele acatou um recurso do presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior, que concorre à reeleição, e determinou que a comissão eleitoral da entidade avaliasse detalhadamente a situação de 15 candidatos que se autodeclararam negros ou pardos para serem incluídos na cota racial prevista no edital das eleições. Thais chegaria hoje ao pleito em situação de desvantagem em relação aos adversários. Foi, então, que ela ganhou uma ajuda de outro concorrente, Evandro Pertence, que pediu à comissão eleitoral que todos os candidatos de cotas raciais sejam avaliados por uma subcomissão de heteroidentificação. O pedido foi deferido, e todas as chapas chegam na eleição hoje sub judice.