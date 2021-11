Crimes envolvendo PMs em 2021

CB Correio Braziliense

16 de novembro

O sargento Ronie Peter Fernandes da Silva foi preso por liderar um esquema milionário de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Outras cinco pessoas foram detidas, incluindo o pai e o irmão do PM. A cobrança de quem não pagava as prestações do empréstimo em dia era feita, segundo as investigações, por meio de coação e ameaças. O grupo tomava veículos, exigia a transferência de imóveis dos endividados e lavava o dinheiro do esquema em empresas de fachada e com a compra de carros de luxo.

13 de outubro

O sargento Osiel Alves da Silva espancou uma empresária de 43 anos no Riacho Fundo 1. O PM foi ao escritório da vítima cobrar uma suposta dívida de R$ 40 mil. Quando ela disse não ter o valor integral para pagar à vista, o militar a agrediu, enforcou e ameaçou. O policial foi afastado das atividades.

9 de outubro

Irineu Marques Dias foi preso e afastado do cargo de subtenente da PMDF por suspeita de participar de um estupro coletivo em Águas Lindas (GO). O militar estava em horário de serviço quando teria violentado a vítima com outros cinco homens, em uma festa.

23 de setembro

Um major da PMDF foi preso em flagrante e autuado por injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, após espancar a companheira. O policial foi detido no apartamento onde o casal morava, em Águas Claras. Em nota, a corporação informou que o militar responde pelo crime em liberdade.