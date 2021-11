Previsão do tempo: temperaturas começam a subir no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Xavier Coiffic/Unsplash)

O dia amanheceu mais quente para os brasilienses. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que as temperaturas devem subir no Distrito Federal. O dia amanheceu com muitas nuvens, mas o sol deve marcar presença durante o período da tarde. Assim como no último sábado (20/11), há possibilidade de pancadas de chuva.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Kleber Souza, o calor deve aparecer com a saída da Zona de Convergência do Atlântico Sul, uma faixa de nuvem que se estende da Amazônia e cruza o Centro-Oeste até o Oceano Atlântico. “Esse fenômeno influencia no tempo chuvoso e nublado, conforme for saindo do DF, as temperaturas vão subindo.

Neste domingo (21/11), a temperatura mínima foi de 19ºC, a máxima pode chegar a 27ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 50%. O metereologista afirma que a temperatura média se mantém ao longo da semana, mas de quarta em diante pode chegar a 30ºC.

Em casos de chuva, como se proteger?

O brasiliense que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).