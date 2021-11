Polícia Militar prende um idoso, acusado de tráfico de drogas

CB Correio Braziliense

Junto com o idoso, no Taguaparque, foram encontrados mais de quilo de maconha, três celulares e uma faca - (crédito: Ascom PCDF/ Divulgação)

Foi a partir da demonstração de claro nervosismo, que um homem de 67 anos chamou a atenção de integrantes do 2º Batalhão da Polícia Militar, na manhã deste domingo (21/11). Até aquele momento,

em atitude suspeita, o homem estava parado no Taguaparque, localizado entre Taguatinga e Vicente Pires.



Ao visualizar a equipe da polícia, o homem tentou disfarçar as variadas porções de droga que estavam em sua posse. Na abordagem, que resultou no encaminhamento do idoso para a 8ª DP, ele confessou que preparava para o entorpecente para vender no local. Junto com o homem, estavam três celulares e uma faca.

Na noite de sábado, outro homem foi preso por policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar, na QNM 19 de Ceilândia. O suspeito utilizada uma motocicleta para fazer delívery de drogas.