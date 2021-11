CB Correio Braziliense

O comerciante Felipe Caputo, 21 anos, morador de Taguatinga Sul, reclama da falta de roçagem ao lado do terminal de ônibus da região. "Dentro daquele mato alto, ao lado da ciclovia e do terminal, existem muitas pessoas que usam drogas. Isso afasta bastante os clientes do meu comércio, que relatam insegurança", desabafa.

A equipe de serviços da Administração Regional de Taguatinga informou que havia identificado o problema e que esse local está registrado no cronograma de roçagens, podas e limpeza geral.