ASFALTO COM BURACOS

CB Correio Braziliense

A cabeleireira Cida Morais, moradora de Planaltina, entrou em contato com a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação sobre o asfalto do Portal do Amanhecer 3. "Aqui, onde moro, está rodeado de buracos. Não só na minha região, mas em outras áreas de Planaltina também", critica.

A Administração de Planaltina informa que, em virtude das chuvas, houve aumento no número de buracos em alguns locais. Para realizar o serviço, o órgão relata que é necessário que não esteja chovendo, para que a massa asfáltica não se desfaça. O serviço de tapa-buraco é executado em parceria com a Novacap. Na cidade, o trabalho terá continuidade ao longo da próxima semana. Todos os serviços registrados via Ouvidoria são mapeados e inseridos na planilha para execução. A comunidade pode fazer solicitações por meio dos canais de Ouvidoria, telefone 162 ou site www.ouv.df.gov.br.