» Destaques

CB Correio Braziliense

Cinema itinerante

O Circuito Cine Drive In ficará em Samambaia até próxima quinta-feira. Localizado no Estádio Joaquim Roriz, o público poderá assistir, de graça, os maiores sucessos das telonas no conforto do seu carro. Cada sessão comportará aproximadamente 100 carros, sendo que cada veículo poderá ter até quatro pessoas. O ingresso equivale ao carro e para ser retirado basta baixar o aplicativo Sympla ou acessar o site www.sympla.com.br. A presença deve ser confirmada até 12 horas antes da sessão escolhida pelo WhatsApp (61) 9 8344-1858.

Vinhos e gastronomia

Na quinta-feita será realizado o curso de vinhos com alta gastronomia pelo chef Gabriel Blas e pelo sommelier Hállyssonn Carvalho. Os pratos serão de alta gastronomia, com ingredientes premium como lagosta, trufas, filé e outros. Além disso, haverá ensinamentos sobre o mundo do vinho, uvas, características, história e análises. O curso será realizado no Restaurante Blas, das 19h às 23h. O valor da inscrição é de R$ 299,92 taxa de R$ 29,99, e pode ser feito pelo aplicativo Sympla.