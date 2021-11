Em operação no final de semana no DF, PRF prende 21 pessoas em rodovias

RD Ricardo Daehn

Mais de 20 pessoas criaram cenários de crime, pelas BRs do DF e entorno - (crédito: PRF/ Divulgação)

Durante fiscalizações de rotina, a Polícia Rodoviária Federal realizou dezenas de prisões nas BRs 020, 040, 070 e 080. O crime que mais se destacou, no final de semana, foi o de alcoolemia; responsável pela detenção de 10 pessoas. Um foragido da justiça foi capturado e houve uma prisão por receptação de veículo roubado. Ao todo, no final de semana, foram realizados 247 testes de etilômetro e foram lavrados 35 autos de infração de alcoolemia, constatados por teste ou mesmo diante de recusa.

Neste domingo (21/11) à tarde, próximo a divisa entre Brasília (DF) e Formosa (GO), após denúncias de motoristas, um homem foi abordado — ele assumiu ter consumido bebida alcoólica. Também perto de Formosa (GO), um motorista também foi preso por dirigir embriagado.

No sábado passado (20/11) à noite, na BR 080 (à altura de Brazlândia-DF), a PRF prendeu três motoristas com sinais de embriaguez. Dois condutores realizaram o teste de etilômetro que confirmou o crime. Resistindo ao exame, um terceiro elemento foi enquadrado no Artigo 165 — ao dirigir sob influência de substância que altera a capacidade psicomotora. Houve ainda a prisão de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele era foragido da justiça, há mais de ano.

Na BR 040, também no sábado (20/11), um Fiat/Uno foi recuperado pela PRF, perto de Santa Maria. O veículo foi roubado em Padre Bernardo (GO), em junho passado e apresentava placas clonadas. O sábado ainda transcorreu com três motoristas presos, na BR 070. Todos foram encaminhados para a 24ª DP (Ceilândia).

Há pena de detenção de seis meses a três anos, no caso de condução de veículo sob efeitos de álcool. Multa e suspensão da habilitação estão previstas. A multa é de R$ 2.934,70. O condutor flagrado pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado.