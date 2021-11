CB Correio Braziliense

Um ano após registrar a pior marca histórica na pesquisa sobre expectativa de vendas durante o Natal, o comércio no DF retoma os índices do período pré-pandemia. Pesquisa do Instituto Fecomércio mostra que os comerciantes esperam um aumento de 20,59% nas vendas. Em 2020, ano marcado pelo distanciamento social e por restrições de funcionamento das lojas, o crescimento esperado foi de apenas 2,2%.