Previsão do tempo: temperaturas sobem, mas ainda há chances de chuva no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A semana começa mais quente para os brasilienses. Com temperaturas entre 17ºC, a mínima, e em alguns locais podendo chegar a 30ºC, o dia começou com muitas nuvens, mas logo nas primeiras horas da manhã o sol começou a brilhar. A tendência, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que esse padrão se repita nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista do Heráclio Alves, ao longo da semana as temperaturas podem continuar subindo, mas não se destaca a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do DF. “Os dias serão mais abafados, o que aumenta a chance de chuva”, explica. A umidade relativa do ar na capital deve ficar entre 95% e 40%.

O meteorologista acrescenta que o brasiliense deve continuar saindo preparado de casa, uma vez que nesse período do ano, é comum chover no período da tarde mesmo nos dias mais quentes. “A chuva ainda permanece. Na quarta e na quinta reduz, mas volta na sexta-feira e a tendência é que continue chovendo até março do ano que vem.”

Em casos de chuva, como se proteger?

O brasiliense que está nas ruas precisa tomar cuidado. Para isso, o Correio preparou algumas dicas que podem te ajudar durante esse período chuvoso. Confira:

-Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

-Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

-Caso precise de mais informações, acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).