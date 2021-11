DF terá 3,5 mil vagas para professores universitários

CB Correio Braziliense

Foi sancionada a lei que regulamenta a carreira de magistério superior para a nova Universidade do DF (UnDF). Foram criadas 3.500 vagas, sendo 2.500 para professor de educação superior e 1.000 para tutor de educação superior, com ingresso exclusivo

por concurso público de provas e títulos.

Os ganhos dos cargos de professor e de tutor são compostos pelo vencimento básico,

que variam de R$ 2.200 a R$ 8.363,87

de acordo com o regime semanal de

trabalho e a habilitação do servidor.