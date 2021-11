Concursos da PCDF

CB Correio Braziliense

Após a suspensão dos concursos da Polícia Civil do DF (PCDF) com 2.100 vagas, o concurso foi oficialmente retomado. A ação argumenta que candidatos cotistas tinham sido prejudicados porque 20% das vagas destinadas a negros só foi reservada após a publicação do resultado final. Mas a 3ª Vara da Fazenda do DF alegou ausência de "fundamento suficiente a amparar a suspensão do concurso público". O Cebraspe, banca organizadora da seleção, informou ainda, que o edital com as próximas atividades do concurso será divulgado em data oportuna.

Os cargos tiveram provas objetivas e discursivas como método de seleção.

Os inscritos aprovados nas etapas ainda serão avaliados por teste de aptidão física, exames biométricos e avaliação médica, prova prática de digitação (escrivão), avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social e curso de formação.

Além desses concursos que estão em andamento, gera expectativa o novo concurso público já anunciado pela corporação. O delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, informou recentemente que está trabalhando para agilizar o certame. A seleção está autorizada e vai oferecer 300 chances para agentes de custódia e delegados.