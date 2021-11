CB Correio Braziliense

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), autorizou um novo concurso para provimento de 220 vagas na Polícia Militar do estado (PMSP). As oportunidades serão abertas no cargo de aluno-oficial, que exige escolaridade de nível médio. Segundo o despacho, os selecionados farão o curso de formação em 2022. A remuneração inicial de um aluno-oficial é de R$ 3.268,33. Com as progressões na carreira, o valor pode chegar a até R$ 6.705,51 mensais.