Eduardo Bolsonaro diz que vai ajudar aprovados na PF

CB Correio Braziliense

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) escreveu, em rede social, que os excedentes aprovados em concurso da Polícia Federal (PF) podem contar com seu apoio para a nomeação. Segundo ele, a corporação sempre necessita de novos efetivos e destacou que há a questão orçamentária. "Fui sincero: não posso garantir sucesso no pleito deles, mas me comprometi a ajudar no possível e demonstrei a visão especial que o presidente tem com os agentes da segurança, visto que chamou os excedentes em concursos da área diversas vezes",

escreveu o parlamentar.