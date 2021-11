ASFALTO SEM MANUTENÇÃO

CB Correio Braziliense

A moradora Débora Araújo, 35 anos, de Ceilândia, procurou a coluna Grita Geral para relatar as péssimas condições do asfalto do conjunto N, da QNM 19. Segunda ela, o asfalto não passa por manutenção há anos. "Não acontecem reformas. Vira e mexe outras ruas recebem o recapeamento, mas o conjunto onde moro não é beneficiado", desabafa.

Em resposta, a Administração Regional de Ceilândia informou que a equipe da diretoria de obras trabalha com uma programação diária de tapa-buracos e que vão priorizar o conjunto N, da QNM 19, na próxima programação do serviço.