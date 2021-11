CB Correio Braziliense

O personal Anderson Novais, 40 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação sobre a falta de manutenção da pista de skate do Boulevard Sul, próximo à estação de metrô Concessionárias. "Faz alguns anos que a administração não olha mais para as quadras de skate da cidade. A que fica ao lado da estação é uma delas, porque nunca vi manutenção nela", diz.

A Administração Regional de Águas Claras informou que a pista de skate em questão, localizada Praça Flautim, será um dos locais contemplados pelo Programa Renova-DF. Cerca de 500 alunos, 250 do turno matutino e 250 do vespertino, do curso de auxiliar de manutenção, promovido pelo Senai-DF, reforçarão a manutenção de equipamentos públicos

em praças da cidade.