» Destaques

CB Correio Braziliense

Cine Drive In

O Circuito Cine Drive In ficará em Samambaia até quinta-feira no Estádio Joaquim Roriz. O público poderá assistir, de graça, os maiores sucessos das telonas no conforto do seu carro. Cada sessão comporta aproximadamente 100 carros, sendo que cada veículo poderá ter até quatro pessoas. Cada ingresso corresponde a um carro e para ser retirado basta baixar o aplicativo Sympla ou acessar o site www.sympla.com.br. A presença deve ser confirmada até 12 horas antes da sessão escolhida pelo Whatsapp 9 8344-1858.

Brinquedo solidário

Como parte da sua programação natalina, o Park Shopping está com a atração Torre Solidária, um brinquedo que possui sete metros de altura, com capacidade para até oito pessoas, simultaneamente. Todos que quiserem se divertir na atração devem pagar R$ 25 (uma subida/descida) ou R$ 40 (duas subidas/descidas). A compra de ingressos pode ser feita antecipadamente pelo Sympla. Parte do valor arrecadado durante o período de funcionamento da atração será destinado ao Centro Santo Aníbal Maria, que acolhe mais de 350 crianças em situação de extrema vulnerabilidade social.