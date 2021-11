Especulações

CB Correio Braziliense

Filiado ao Podemos desde setembro de 2019, o senador José Antônio Reguffe (DF) teria recebido convite para mudar de sigla, e uma rota de volta ao PDT estaria em jogo. Diante do anúncio da pré-candidatura de Sergio Moro pelo Podemos, aliados acreditam que as parcerias capazes de pavimentar o caminho do senador ao Palácio do Buriti ficariam comprometidas. O presidente do PDT, Carlos Lupi, declarou apoio ao parlamentar para o governo do DF. Contudo, Reguffe deve se manter fechado com a legenda atual.