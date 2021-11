Na mesma página

CB Correio Braziliense

Um objetivo, porém, o governador e a equipe da pasta têm em comum: a meta de diminuir a quantidade de pessoas que, até agora, não quiseram atendimento. Para isso, as medidas envolvem conscientizar a população sobre a importância da vacina e promover mais ações de busca ativa em pontos de grande movimentação. Um nome da cúpula da Secretaria de Saúde acredita que a discussão do tema não deve gerar entreveros. Mesmo que Ibaneis se mostre avesso à adoção de um passaporte da vacina, as discordâncias tendem a se resolver com propostas apresentadas na reunião com Pafiadache.