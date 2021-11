Vitória certa

CB Correio Braziliense

Entre quem acompanhou o pleito, a vitória do advogado criminalista é dada como certa. Os apoiadores aguardam as formalidades do processo — as quais estão sujeitas a recursos —, mas, até ontem, a Comissão de Heteroidentificação não havia detalhado como avaliará os candidatos que se autodeclararam pardos ou negros. Mesmo assim, depois da eleição, os demais concorrentes não questionaram a composição da legenda ganhadora. Eles reforçaram, porém, que fiscalizarão de perto os trabalhos da nova gestão. "Cumprimos a cota. Nossa chapa apresentou todos os candidatos dentro das questões eleitorais e foi declarada vencedora. Se outra chapa descumpriu, o que acho que aconteceu, que seja atestado pela subcomissão", disparou Délio.