CB Correio Braziliense

Com a proximidade do início do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a Secretaria de Cultura instalou, ontem, um megapainel que anuncia o evento. O banner fica em frente ao Cine Brasília, na 106/107 Sul, e traz o tema da edição deste ano: "O cinema do futuro e o futuro do cinema". A mostra, que ocorre de 7 a 14 de dezembro, apontará os caminhos da sétima arte no Brasil para o pós-pandemia, segundo o chefe da Secec, Bartolomeu Rodrigues.