Memorial reabre as portas

Após exatos nove meses, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) reabre o Memorial dos Povos Indígenas (MPI). A expectativa era retomar as atividades até a primeira quinzena deste mês. No entanto, o espaço passava por obras de revitalização. O local volta a receber o público amanhã, com a exposição Mais de 12 mil anos nesta terra, que reúne 300 peças de 15 nações dos povos originários. O acervo inclui objetos do lote de 8 mil itens apreendidos pela Polícia Federal em 2003, em operação de combate ao contrabando, e doadas à pasta, além de registros fotográficos das pesquisas do alemão Theodor Koch-Grunberg na Amazônia. A visitação ocorre de sexta-feira a domingo, das 9h às 17h.