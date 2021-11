CB Correio Braziliense

O alvo da Secretaria de Saúde é o grupo de, aproximadamente, 200 mil brasilienses que não completaram o ciclo vacinal ou não deram início a ele. À coluna, Ibaneis resumiu a divergência como "visões diferentes sobre o mesmo tema". Contudo, reforçou que o governo distrital continuará em busca dos não imunizados. O chefe do Executivo local adiantou que deve se reunir hoje com o secretário Pafiadache para tratar do tema.