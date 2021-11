À espera da confirmação

CB Correio Braziliense

Ainda que o resultado da eleição se encontre sub judice, o presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal, Délio Lins e Silva Júnior, demonstra tranquilidade quanto à avaliação sobre o cumprimento das cotas raciais na candidatura. A Comissão de Heteroidentificação da entidade — vinculada à Comissão Eleitoral — definirá, em breve, se entre os 115 integrantes da chapa Avança OAB há 30% de pardos ou negros. Apesar dos questionamentos que permearam a disputa, o grupo de Délio teria superado essa cota.