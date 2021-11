Mais segurança para as mulheres

CB Correio Braziliense

Empresárias de Brasília se reuniram ontem com o ministro da Justiça e Segurança Institucional, Anderson Torres, em almoço-debate no Hípica Hall. O evento foi organizado pelo Lide Mulher, que tem a advogada Lívia de Moura Faria (D) como presidente. Um dos temas destacados pelo ministro foi o feminicídio. Ele contou que, quando foi Secretário de Segurança do DF, teve como prioridade investigar com profundidade os casos. Segundo Torres, a forma mais eficaz de impedir o crime é com a participação de toda sociedade, denunciando os primeiros sinais de violência antes de acontecer o pior. "Chegamos à mesma conclusão em 100% dos casos que investigamos: sempre havia alguém, no raio social ou familiar da vítima, que tinha conhecimento da situação de risco em que ela se encontrava. Mas não denunciou ou se omitiu. O feminicídio é um crime que vai sendo amadurecido, vários sinais aparecem antes dele ocorrer", alertou Torres.