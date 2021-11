Motociclista é arrastado por enxurrada em São Sebastião; veja vídeo

EH Edis Henrique Peres RN Renata Nagashima

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um motociclista foi arrastado pela enxurrada para dentro de um bueiro, em São Sebastião, na noite desta segunda-feira (22/11). A chuva forte inundou as ruas da cidade e a força da água derrubou um homem de cima da moto. Ele foi levado pela água para dentro de um bueiro, mas graças a ação rápida dos moradores, o rapaz foi resgatado.

Morador da cidade, Romualdo Dourado Neto, 59 anos, presenciou tudo. Ele conta que viu o momento em que o motociclista caiu. "Foi muito rápido. Assim que a água derrubou ele, já foi arrastado e ele só não caiu dentro do bueiro porque a moto ficou presa", relata.

Segundo o morador, rapidamente pessoas que estavam na parada de ônibus correram para socorrer o homem, mas a força da água dificultou o trabalho. “Foi muito chocante e assustador”, diz Romualdo. Um motorista de ônibus que passava no momento do acidente posicionou o veículo contra a correnteza para tentar diminuir o fluxo de água enquanto o rapaz era resgatado. “Ele agiu muito rápido. Ficou lá parado tentando conter um pouco a água até que tirassem o homem do bueiro”, acrescenta.

O momento foi registrado por um passageiro do ônibus e as imagens circulam nas redes sociais. No vídeo é possível ver o momento em que o motociclista recebe ajuda das outras pessoas para segurar a motocicleta que estava sendo carregada pela enxurrada na via.