Mudança no Taquari divide opiniões

JE Júlia Eleutério

Um projeto de lei que pode modificar a estrutura do Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte, foi protocolado na Câmara Legislativa (CLDF) em outubro. O texto, do distrital Agaciel Maia (PL), propõe o cercamento da área, a construção de guaritas e a urbanização dos lotes residenciais e comerciais. Para os moradores, porém, a iniciativa chegou de surpresa e não foi bem recebida, pois vai mudar a dinâmica do bairro e gerar custos adicionais para a população. A iniciativa ainda será avaliada pela CLDF.

Em 10 de novembro, o projeto de lei foi encaminhado pela Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) para o deputado Eduardo Pedrosa, que tem 10 dias úteis para proferir um parecer sobre o caso.De acordo com a assessoria do deputado, ele se reuniu, ontem, com os moradores para tratar do assunto e faráum relatório de acordo com o interesse dos habitantes.

O objetivo do projeto de lei nº 2272/2021 é de promover políticas públicas que atendam às necessidades de uma comunidade devido ao clamor popular por segurança pública no local e valorizar os imóveis. O Taquari é um bairro urbanizado e regularizado pela Terracap desde 2005. A Prefeitura Comunitária estima que a população local seja de cerca de 4 mil pessoas. Para os residentes não houve amplo debate, consulta pública e divulgação antes de protocolarem o projeto de lei que atinge diretamente eles. Segundo o autor da proposta, haverá consulta à população.