Babá é suspeita de sufocar bebê

Uma babá foi presa pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser denunciada por maus-tratos pelos pais de um bebê, de cinco meses, que ficava sob os cuidados dela. Ao registrar o boletim de ocorrência, na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), os pais da criança apresentaram uma gravação em que a jovem, de 18 anos, aparece, supostamente, sufocando a criança com uma manta, na tentativa de cessar o choro do menino.

O bebê passou por exame de corpo de delito, mas, segundo a Polícia Militar, não foram identificadas lesões físicas aparentes. A mãe da criança, de 33 anos, que preferiu não se identificar, apontou crueldade nas agressões. "O sufocamento é uma das piores formas de tortura. Não deixa nenhuma marca, apenas sequelas físicas e pode levar à morte", disse a servidora pública.

Segundo a mulher, foram duas tentativas de sufocar o menino. "A primeira, eu vi depois pela gravação e durou 13 segundos. A segunda foi a que eu flagrei. Quando vi pela babá eletrônica, ela esta com o pano no rosto do meu filho e sufocando ele. No rosto dela, uma cara de satisfação. Eu fui pegá-lo imediatamente, quando ela me viu, tirou o pano, e ele voltou a respirar. Se eu não tivesse corrido, não sei o que poderia ter acontecido com meu filho", contou a mãe, ainda abalada.

Após o ocorrido, a mãe pegou o bebê e foi para o quarto acionar a polícia. "Não conseguia acreditar no que estava acontecendo, meu primeiro instinto foi levá-lo para o quarto. Eu fingi que não vi nada para ela não fugir. Liberei ela mais cedo, chequei as outras imagens e chamei a polícia", relatou a mulher. O primeiro dia dela foi no sábado, com o casal supervisionando de perto. Na segunda-feira, ela ficou sozinha com o bebê pela primeira vez.

Uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi até a casa da família averiguar a filmagem das supostas agressões. Logo em seguida, eles localizaram e prenderam a babá no Cruzeiro Velho, onde ela mora. Enquanto isso, o pai do bebê registrava ocorrência na delegacia. A babá foi conduzida para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que investigará o caso, mas foi liberada em seguida.

A servidora pública está se organizando para voltar ao trabalho e fez a seleção para contratar uma babá. Ela e o marido passaram alguns meses procurando até que se impressionaram com o currículo da jovem. "Era excelente. Fizemos outras seleções, e ela se destacou. Foram várias entrevistas e simulações, falamos com referência e tudo. Aí decidimos contratá-la", disse.

No currículo da jovem, constam experiências em duas escolas infantis do Cruzeiro e trabalhos freelancer em eventos. Segundo a mãe do bebê, as escolas em que a babá alega ter trabalhado como monitora são renomadas na região. "Eu liguei em uma das creches para confirmar o currículo antes de contratá-la. Eles disseram que realmente uma pessoa com o mesmo nome havia trabalhado lá, mas eles não tinham como afirmar se era realmente ela, porque o sistema tinha sido atualizado", contou.