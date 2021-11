CB Correio Braziliense

(crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

Administrado em parceria pela Secretaria da Saúde e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) desde sua inauguração, o Hospital da Criança de Brasília José Alencar completou dez anos de serviços prestados à população do Distrito Federal nesta terça-feira (23/11). A cerimônia de comemoração, realizada no hall central do hospital, contou com um culto ecumênico e um concerto da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro, que tocou temas infantis e trilhas sonoras de sucessos do cinema.

Presente na solenidade, o secretário de Saúde do DF, Manoel Pafiadache, agradeceu e parabenizou o corpo clínico e todos os envolvidos com o funcionamento do hospital. O responsável pela gestão do HCB e presidente do Icipe, Francisco Duda, também marcou presença, agradecendo a todos pelos esforços e dedicação ao longo dos anos. Possuindo um bom índice de satisfação entre os pacientes, o HCB realizou mais de 5,13 milhões de atendimentos desde 23 de novembro de 2011, entre exames laboratoriais, consultas, internações, sessões de quimioterapia e cirurgias.

O ano de 2021 não foi marcado apenas pelo seu aniversário de dez anos. Ainda em janeiro, foi entregue mais uma área de atendimento ambulatorial, com 18 consultórios e um novo ginásio de reabilitação. Em outubro, a nova área de Terapia Renal Substitutiva (TRS) foi inaugurada dentro do hospital. Ainda em outubro, o HCB recebeu uma doação de R$ 9,5 milhões do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) para conseguir comprar e instalar equipamentos de ressonância magnética, que devem ser entregues durante o ano que vem, em 2022.

Uma vez elogiado pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, o hospital recebeu também o selo “Acreditado com Excelência”, da Organização Nacional da Acreditação (ONA), que reconheceu a segurança, a qualidade de gestão e a melhoria contínua da unidade, além do prêmio Quality Brasil 2021 por sua gestão de negócios.

*Com informações da Agência Brasília