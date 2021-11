Conselheiro se despede do TCDF, e vaga promete disputa

CB Correio Braziliense

Prestes a completar 75 anos e, por consequência, aposentar-se compulsoriamente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) José Roberto de Paiva Martins se despede hoje da função. A mudança abre, agora, disputas pelo cargo. Constitucionalmente, ele se destina a auditor conselheiro-substituto, selecionado por meio de concurso público. Contudo, ainda não há um nome estabelecido, pois o certame em andamento tem previsão de terminar só no ano que vem. Assim, a definição sobre a vaga — vitalícia e de caráter estratégico — deve levar mais tempo para sair.