Praça Irmãs Mirabal será inaugurada como símbolo da luta contra o feminicídio

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Casa Museo Hermanas Mirabal)

Brasília ganhará nesta quinta-feira (25/11), às 16h, um novo 'monumento' para marcar a luta contra o feminicídio e a violência contra a mulher. A iniciativa é da Embaixada da República Dominicana, que inaugura a Praça Irmãs Mirabal, que eram ativistas políticas e foram assassinadas durante regime ditatorial dominicano do então presidente Rafael Trujillo, em 1960. Desde então, as irmãs se tornaram símbolo da luta contra a violência de gênero.

A iniciativa ainda conta com o apoio do Instituto Virada Feminina. A data de inauguração marca o dia da morte das três irmãs, em 25 de novembro de 1960. Além disso, em 25 de novembro se comemora o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A praça foi construída na área externa da Embaixada da República Dominicana, para, segundo a embaixadora do país, Patrícia Villegas de Jorge, incentivar a população a visitar o espaço público a qualquer momento.

"A construção da praça contou com apoio de instituições dominicanas e brasileiras. Também faz parte do 110º aniversário das relações diplomáticas entre República Dominicana e Brasil. E vale salientar que abraçamos o Projeto Adote uma Praça, do Governo do Distrito Federal. Então, a Praça Irmãs Mirabal representa muito para todos nós que estamos nesta luta contra a violência da mulher", explicou a embaixadora da República Dominicana.



História

As irmãs dominicanas, que usavam o codinome “La Mariposas”, eram ativistas políticas e atuavam em atividades de oposição à ditadura do então presidente Rafael Trujillo. As irmã Minerva, Pátria e Maria Tereza foram assassinadas e a notícia da morte das Mariposas provocou grande comoção popular. Seis meses mais tarde, o ditador Trujillo foi assassinado, pondo fim à ditadura no país.