Portões devem fechar hoje

RN Renata Nagashima

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

As comportas da Barragem do Lago Paranoá foram abertas para a manutenção da cota máxima do espelho d'água, ontem, com o objetivo de evitar o transbordamento. Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), a motivação para a decisão é a intensificação das chuvas e a necessidade de controlar o volume de água no Lago Paranoá. Ao ser liberado, o recurso volta para o Rio Paranoá, sem desperdício.

Cerca de 5cm de cada comporta ficarão abertos, o que permite o escoamento de 16 metros cúbicos (16 mil litros) de água por segundo. A expectativa é de que a operação se encerre hoje. Diretor geral da CEB, Eduardo Roriz explica que serão necessárias, pelo menos, 18 horas para escorrer o excedente. "Em quatro horas, a água da barragem subiu 6cm", frisa.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 298mm de chuva este mês no Distrito Federal, 31,2% a mais do que o previsto, 227mm. Eduardo Roriz ressalta que a barragem é influenciada pelas precipitações de todo o DF. "Temos que monitorar constantemente para que, se houver esse excesso, nós consigamos liberar aos poucos, sem alterar muito o volume de água no Rio Paranoá", revela o diretor. "Não podemos liberar isso de uma vez por causa da segurança de quem mora na beira do rio", completa.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Francisco de Assis, a previsão até o fim de novembro é mais precipitações. "A chuva dá uma cessada agora no decorrer da semana, com poucas possibilidades em algumas áreas isoladas. No sábado, aumenta a condição de chuva intensa", afirma.

fotoleg 43 casamentos no domingo

crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press

Para os casais que vão participar do casamento comunitário, a hora de subir no altar está cada vez mais perto. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), nesta edição, 43 casais vão participar da evento. A festa será no Museu da República neste domingoe haverá transmissão ao vivo pelas redes da pasta. Ontem, os noivos fizeram o ensaio. A titular da Sejus Marcela Passamani esteve no local para desejar felicidades aos noivos. "Oferecer esse casamento comunitário não é apenas um documento no cartório, é a realização de um sonho, dignidade, cidadania", destaca a secretária. "Eles merecem isso tudo, terem a vida que desejarem e a formalização dessa trajetória deles, aqui conosco, nos enche de orgulho", celebra Marcela. Neste ano, ocorreram outras duas edições que oficializou a união de mais de 100 casais. Esta será a última de 2021.