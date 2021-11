Coca-Cola divulga datas e locais de caravanas de Natal no DF

PG Pablo Giovanni*

No último Natal, devido à pandemia da covid-19, não houve a caravana da Coca-Cola - (crédito: Higor Arantes/Divulgação)

Após um ano sem divulgar os horários e os locais por onde os caminhões iluminados e enfeitados da Coca-Cola passariam em consequência da pandemia da Covid-19 no DF, a Brasal Refrigerantes, engarrafadora do refrigerante divulgou, no último sábado a programação da Caravana de Natal da Coca-Cola. O comboio, com a presença ilustre do Papai-Noel em um dos caminhões, passará em 30 das 33 regiões administrativas, de 24 de novembro a 19 de dezembro.

Campanha global da Coca-Cola, a caravana completa 20 anos em 2021, agora, estampando o novo slogan da marca de refrigerantes “A Magia Acontece”, que quer pontuar a importância de se unir e celebrar o dia 25 de dezembro. A caravana começa nesta quarta-feira (24) no Riacho Fundo (I e II), Núcleo Bandeirante e Candangolândia, de 19h às 22h, e prioriza avenidas largas.

Confira a programação completa das caravanas no DF

Programação completa da Caravana de Natal da Coca-Cola no DF (foto: Brasal Refrigerantes/Divulgação)

*Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho