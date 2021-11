Eventos, só com vacina

RM Rafaela Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) deu um passo importante para o incentivo à vacinação no Distrito Federal. De acordo com o decreto 42.730, publicado ontem ontem no Diário Oficial (DODF), a participação em eventos esportivos, festas e shows, será condicionada a apresentação do comprovante de imunização contra a covid-19, primeira e segunda dose.

Para a médica infectologista Ana Helena Germoglio, a precaução era esperada por quem defende a vacinação como método de combate ao vírus. "A exigência do passaporte vacinal era algo esperado, a partir do momento que não conseguimos subir as taxas de vacinação. Apesar do Dia D (mutirão de vacinação promovido pelo GDF no dia 20 de novembro), não estamos conseguindo subir o percentual de vacinados. Então, temos que buscar novos artifícios para convencer a população, nem que seja a obrigatoriedade do cartão de vacina", afirmou a especialista.

O normativo também reduz as restrições para determinadas atividades. A partir de agora, pistas de dança estão liberadas e a limitação da ocupação de estabelecimentos e eventos deixa os 50% e dependerá do respeito ao distanciamento de, no mínimo, um metro. A novidade abrange cinemas, circos, teatros, competições esportivas, eventos cívicos, casas de festas, feiras, exposições, shows, festivais e encontros corporativos e gastronômicos.

A infectologista explicou ao Correio que essa medida pode causar superlotação nos ambientes e aumentar as taxas de transmissão da doença. "Um ponto que chama atenção é que não existe mais a obrigatoriedade no limite de pessoas nos estabelecimentos, apenas o cumprimento do distanciamento de um metro. Isso pode levar à superlotação de estabelecimentos, mas é algo que precisa ser fiscalizado. Porém, quem vai fiscalizar são os próprios organizadores.", critica a médica.

Vale ressaltar que a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados segue valendo, assim como a utilização de álcool em gel ou álcool 70% e a necessidade de distanciamento social — reduzido de dois para um metro —, além da higienização dos ambientes. Em relação a fiscalização, será de competência dos servidores da Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística (DF Legal) e da Vigilância Sanitária.

Virada do ano

Como anunciado pelo Governador Ibaneis Rocha na última segunda, serão realizados shows e festas descentralizadas no DF. Em 2020, o evento foi suspenso devido à pandemia de covid-19. Para a virada de 2021 para 2022, o chefe do Executivo local afirmou que a Secretaria de Cultura está organizando as atrações.

A infectologista Ana Helena Germoglio também pondera sobre qual documento será utilizado e aceito para a comprovação, o cartão ou aplicativo Conecta SUS, e a veracidade das informações. "Nós sabemos que a maior parte dos cartões não tem os dados completos das pessoas e, infelizmente, algumas agem de má fé, falsificando. Além disso, muitos não têm o lançamento de todas as vacinas por meio do aplicativo, assim elas podem ser prejudicadas, o que é injusto", avaliou.