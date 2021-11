Ausência de médico

CB Correio Braziliense

A cuidadora Magali Silva, 48 anos, moradora de Brazlândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para relatar que a mãe dela aguarda uma cirurgia na coluna há meses. A aposentada Maria Lindalva, 69 anos, teria uma consulta marcada no Hospital Regional do Paranoá no último dia 24. Mas, de acordo com a leitora, o médico responsável estava de abono e, não somente sua mãe, mas outras pessoas estavam no hospital para consulta. Ela afirma que o diretor responsável sabia da ausência do médico, mas não informou ninguém. "Minha cabeça está a mil, isso é muito desumano. Minha mãe está com muitas dores e precisa muito da cirurgia", desabafa.

Em resposta, a Direção do Hospital da Região Leste (HRL) lamenta o ocorrido e informa que, em função da ausência do médico, os pacientes mais graves foram prontamente atendidos por meio de encaixe. A direção esclarece, ainda, que reafirma seu compromisso com os pacientes e que todos aqueles que tiveram a consulta suspensa na semana passada serão reagendados para esta semana.Texto resposta