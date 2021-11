» Destaques

CB Correio Braziliense

PAS 2022

A UnB está com as inscrições abertas para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. Serão 4.232 vagas oferecidas para a terceira etapa do Subprograma 2019, sendo 2.112 oportunidades para o primeiro semestre letivo de 2022 e 2.120 para o segundo semestre letivo de 2022. A inscrição pode ser realizada até o dia 15 de dezembro, pelas páginas dos subprogramas. A taxa é R$ 127 e pode ser paga até o dia 6 de janeiro de 2022.

Personagens Disney

A Mansão MM Festas realiza amanhã, das 19h às 23h, o Jantar Mágico de Natal com os personagens da Disney. Será uma noite para viver a magia da Disney em festas de Natal, com um super show e "meet and greet" com os personagens Mickey & Minnie, Elsa, Anna e Olaf do Frozen, além do Homem Aranha e Homem de Ferro. Além do encontro com os personagens, também terá um cineminha infantil, jantar natalino e cama elástica. Os ingressos estão sendo vendidos pelo aplicativo ou site do Sympla, a partir de R$ 39,90.