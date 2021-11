» Destaques

CB Correio Braziliense

Webinar

A XIX Semana Justiça pela Paz em Casa realiza hoje o webinar "Da Criminologia Feminista ao Processo Penal Feminista", das 9h às 11h. A palestrante Soraia de Rosa Mendes é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporânea, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas, ambas do Conselho Federal da OAB e autora de três livros. O evento ocorrerá no canal do YouTube do TJDFT.

Escolas públicas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) está com o edital aberto do projeto "Participe da Cidade: o patrimônio público é nosso!" até 10 de janeiro. Uma iniciativa das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social (Prodep), o intuito é direcionar dinheiro e outros recursos para a melhoria da estrutura de instituições de ensino que mantenham a regularidade na prestação de contas das verbas recebidas pelo Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). Para participar, a escola da rede pública deverá enviar documentação para endereço cemainstituicoes @mpdft.mp.br.