VÍDEO: Suspeito rende funcionária e assalta farmácia em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

Armado, homem rendeu funcionária e levou dinheiro - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal procura por um homem acusado de render uma funcionária e assaltar uma farmácia, na manhã desta quarta-feira (24/11), em Vicente Pires. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento registraram a ação do homem, que chega em uma moto para cometer o crime (veja o vídeo abaixo).

A funcionária tinha acabado de abrir a drogaria, por volta das 8h20, quando o criminoso entrou na loja se passando por cliente. Em depoimento, a vítima contou que o rapaz pediu uma pomada para ferimentos, pois estava com o joelho e cotovelo ralados de uma suposta queda.

Na hora de efetuar o pagamento no caixa, o suspeito sacou a arma da cintura e ordenou que a trabalhadora entregasse todo o dinheiro e celular. O homem, que aparece de capacete, conseguiu levar R$ 200 do estabelecimento. Uma outra filmagem captou o criminoso chegando à farmácia de moto. Ele estaciona o veículo na porta e desce.

Homem chegou de moto no estabelecimento (foto: PCDF/Divulgação)

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). A PCDF pede para que, caso alguém saiba do paradeiro do suspeito, denuncie no número 197 da Polícia Civil. A corporação garante sigilo.