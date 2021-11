Campanhas pelo fim da violência contra as mulheres são lançadas no DF

PG Pablo Giovanni*

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

A campanha anual e internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” começou nesta quinta-feira (25/11) no Distrito Federal. Com a coordenação das secretarias da Mulher e de Segurança Pública, a campanha é uma estratégia de mobilização para o engajamento na prevenção e na eliminação da violência doméstica em mulheres. Para isso, as secretarias disponibilizaram uma cartilha com 16 ações para o acolhimento de quem mulheres que sofrem com essa situação.

16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres (foto: Secretaria da Mulher)

16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres (foto: Secretaria da Mulher)

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher tiveram início em 1991, por ativistas do Instituto de Liderança Global das Mulheres. O período dedicado para celebração vai até 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. “Essa grande mobilização dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres tem o objetivo de conscientizar toda a sociedade no enfrentamento contra a violência de gênero. É uma excelente oportunidade para engajarmos o maior número de pessoas nesta luta e também de abordar essa temática, não só tratando dos tipos de violência, mas reforçando as políticas públicas que já foram implementadas aqui no âmbito do governo do Distrito Federal e que estão disponíveis para o atendimento e acolhimento de todas as mulheres que vivem uma situação de violência doméstica”, disse a secretária da Mulher, Ericka Filippelli.

A data, 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999. O dia faz menção e homenageia as irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), que foram assassinadas por se oporem à ditadura de Rafael Leónidas Trujillo, da República Dominicana.

Ministério Público

O Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), ao lado de ministérios públicos estaduais, lançarão na sexta-feira (26/11) a campanha “Voz para todas — Nós e a Lei Maria da Penha pelo fim da violência contra as mulheres”. A campanha tem o intuito de conscientizar e debater com a população sobre a importância da Lei Maria da Penha. A campanha, com pré-lançamento em 20 de novembro — Dia da Consciência Negra — dá ênfase no combate à violência doméstica, com programação de conteúdos educativos em redes sociais e em eventos, virtuais e presenciais ao longo dos próximos 21 dias.

“Essa consistente campanha é resultado da atuação conjunta dos Ministérios Públicos de diversas partes do país, bem como da Copevid (Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) e de vários órgãos e entidades da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos das mulheres na contínua luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher”, destacou a promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, Cíntia Costa.

*Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura