GDF quer vacina descentralizada

RM Rafaela Martins

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília/Divulgação)

Postos de vacinação fixos contra a covid-19 na Rodoviária do Plano Piloto e em locais de grande circulação de pessoas devem ser implantados no Distrito Federal. Foi o que disse o governador Ibaneis Rocha (MDB), ontem, durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde n°15, em Ceilândia. A proposta está sendo estudada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-SF) para ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19.

De acordo com o chefe do Executivo, é preciso alcançar a população que ainda não se vacinou com a primeira dose, ou não completou o ciclo vacinal contra o novo coronavírus. Ele afirmou que a Secretaria de Saúde do DF (SES-SF) está preparando o atendimento em vários locais. "Outra coisa que o secretário de Saúde está fazendo é colocar postos de vacinação nas comunidades mais carentes, porque essas pessoas têm mais dificuldades de chegar em áreas de grande movimentação", disse.

O titular da Secretaria de Saúde, Manoel Pafiadache, contou que serão feitos "vários dias D". "Agora mesmo nós estamos colocando um esforço danado para instalar um posto fixo na rodoviária para atender a questão da vacinação, não somente contra o coronavírus", declarou.

Passaporte vacinal

Sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina em determinados ambientes, conforme o que foi publicado no Diário Oficial (DODF) de quarta-feira, o governador disse que o objetivo não é constranger o brasiliense. "A ideia não é ter passaporte sanitário. O que nós queremos é que, em alguns eventos, como shows e jogos de futebol, onde se tem maior aglomeração, as pessoas apresentem o cartão de vacina com a comprovação da segunda dose. E isso está no aplicativo do Ministério da Saúde, o Conecta SUS, o que não gera nenhuma dificuldade ou constrangimento à população", explicou.

O governador disse que fará tudo alinhado à pasta responsável, mas que está na hora da população retornar a normalidade. "Vamos fazer tudo com segurança, e sempre consultamos a Secretaria de Saúde, e aquilo que eles recomendam que seja de outra maneira, a gente atende, mas agora é a hora da retomada. Nossos índices de transmissão estão baixos, temos uma quantidade de leitos suficiente para atender a todos. Então, estamos vivendo um momento de tranquilidade no que diz respeito à covid-19. Vamos avançar e retomar a vida", declarou.

Sol Nascente

A Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 15 foi entregue à região do Sol Nascente. A estrutura conta com cinco equipes especializadas em saúde da família e duas em saúde bucal, que atenderão os moradores da áreas e o Entorno, totalizando aproximadamente 91 mil cidadãos. A unidade também atenderá ao público da região do Pôr do Sol.

O posto tem capacidade para realizar 300 procedimentos diários, como vacinação, consultas médicas e de enfermagem, curativos, visitas domiciliares, atividades coletivas, práticas integrativas, atendimento para criança e outros. A estrutura tem 831m² de área construída e conta com quatro consultórios médicos, três de enfermagem e quatro de odontologia. Essa é a nona UBS inaugurada desde 2019, e o governador prometeu entregar mais uma até o mês de dezembro, no Vale do Amanhecer.

Questionado sobre a importância do setor da saúde para o DF, Ibaneis Rocha garantiu que até o ano que vem serão entregues mais 21 unidades básicas."O foco é no reforço da atenção primária. O objetivo é diminuir o fluxo em hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), para melhorar a saúde. As entregas serão constantes no próximo ano", adiantou.

Avenida Monjolo

Além de participar da cerimônia de entrega da UBS, ele assinou a ordem de pavimentação da Avenida Monjolo, situada no Recanto das Emas. A pista conterá com revestimento, drenagem pluvial e a construção de uma ciclovia de 800 metros. Com custos estimados em R$ 3,5 milhões, a obra beneficiará 50 mil moradores, contou o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan.

O GDF pretende entregar a pavimentação em 90 dias. "Essa é a obra número mil das 1.400 que estamos fazendo. São quase 2km e vai ser mais uma entrada da cidade do Recanto das Emas", assegurou o governador.

Vacinômetro

De acordo com a Secretaria de Saúde, ontem foram registradas sete mortes por complicações da covid-19, todas do DF — de 24 de outubro a 24 de novembro —, o que totaliza 11.020 vítimas. Pelo segundo dia seguido, a capital registrou alta na taxa de transmissão do vírus, 0,81, cada 100 pessoas pode infectar outras 81 na capital.

Em relação à vacinação, 75,50% da população do DF está com a imunização completa. Ontem, mil pessoas receberam a primeira dose e 11 mil, a segunda.