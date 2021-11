Vêm aí Greta e O Tuga

CB Correio Braziliense

(crédito: Liana Sabo/CB/D.A Press)

A retomada da economia está dando bons frutos, também, na gastronomia, que se vê invadida por novas grifes dispostas a abrir as portas logo após o início de 2022. Como a estreante Greta, quarta operação do grupo — do qual fazem parte Soho, Wine Garden e Totti Cucina. Como essas três, a nova casa de culinária grega se situará no Lago Sul, na QI 9, onde funcionou o Marietta Café. "A ideia é fazer uma casa muito alegre, com música que anime degustar a boa comida mediterrânea", prevê Cláudio Melo, líder do grupo, que contará com a ajuda da filha Luisa Melo para tocar o empreendimento.

No fim de fevereiro, chegará ao Casa Park mais uma unidade de O Tuga, que nasceu num espaço coberto por lona dentro da Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal (Astrife), a menos de 500 metros da Ponte JK. Foi lá que "o diretor do shopping, Ivan Valença, deliciou-se com o bacalhau a lagareiro, feito na brasa, e nos convidou para abrir um restaurante no Casa Park", conta o português Antonio Barrigana — cujo pai, Eduardo Barrigana, desenvolveu o projeto de instalação do ar-condicionado do centro comercial, inaugurado em 2000.

Com inauguração prevista para o fim de fevereiro, o novo restô ocupará a parte posterior do prédio (ao lado da Dular), com entrada independente e mesas na calçada, segundo projeto assinado pelo arquiteto Rodrigo Biavati. No cardápio, chouriço português, bolinho e pastel de bacalhau, polvo com batatas ao murro, camarões à Moçambique (cozidos na manteiga com alho e páprica), além de lombo de bacalhau e pastel de nata, de sobremesa. Vamos aguardar.