Após baixa procura, Saúde anuncia novo "Dia D" de vacinação contra covid-19

DD Darcianne Diogo

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou, na tarde desta quinta-feira (25/11), os novos pontos para o mutirão do "Dia D" da vacinação contra a covid-19. A ação ocorrerá no sábado (27/11) em oito cidades do DF e tem como objetivo atrair pessoas que ainda não receberam o imunizante.

Segundo a pasta, pelo menos 240 mil pessoas não tomaram nem a primeira dose da vacina. Em função da baixa procura, a pasta anunciou um novo “Dia D”. A campanha ocorrerá nas seguintes regiões: Vicente Pires, Recanto das Emas, Sobradinho, Paranoá, Fercal, Ceilândia, Taguatinga e Estrutural.

Dados da SES-DF mostram que, no DF, 88.34% da população (2.278.395) tomaram a primeira dose, e 75.07% (1.877.312) tiveram as duas doses do imunizante aplicadas. “Estamos buscando ampliar a cobertura vacinal porque só assim vamos garantir que cada vez teremos menos internações e mortes”, destacou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Apesar de divulgar as regiões que irão receber o "Dia D", a pasta ainda não informou a quantidade de postos em funcionamento e horário de atendimento.