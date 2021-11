Simone Tebet é boa notícia para Ibaneis

CB Correio Braziliense

Se a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República for confirmada, será um céu de brigadeiro para o governador Ibaneis Rocha (MDB) na disputa à reeleição. Ele terá um palanque nacional neutro, sem precisar brigar com o eleitor de Jair Bolsonaro, de Lula ou de Sergio Moro. Tebet é, ainda por cima, uma candidata ideal para ter como aliada: combativa, com passado limpo e preparada. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, confirmou ontem o lançamento da pré-candidatura da senadora, que se destacou na CPI da Covid.

Moro começa a montar seu exército

O ex-juiz Sergio Moro se reuniu ontem com o fundador da associação Contas Abertas, Gil Castello Branco. A entidade é uma das mais reconhecidas na área de controle externo do orçamento promovido pela sociedade civil. Em breve, Moro terá a seu lado no Podemos o ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba Deltan Dallagnol. Ele vai se filiar em 10 de dezembro.

Devolução de auxílio-moradia

O advogado Guilherme Campelo protocolou representação no Conselho Federal da OAB para que o vice-presidente da Ordem, Luiz Viana, devolva aos cofres da entidade o montante que recebeu a título de auxílio-moradia em Brasília. Segundo Campelo, foram R$ 220 mil em três anos.

OAB não pode se recusar a emitir carteira de advogados para inadimplentes

A 7ª Turma do TRF da 1ª Região decidiu que a OAB não pode se recusar a emitir a segunda via da carteira profissional de um advogado, mesmo que ele esteja inadimplente com as anuidades da instituição. Ao julgar o caso, a relatora, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, informou que o artigo 5º da Constituição Federal, diz que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer."

Briga por vaga na Justiça

O embate começou. A Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon) impetrou Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, para reservar a vaga a ser aberta com a aposentadoria do conselheiro Paiva Martins para a carreira de auditor (conselheiro substituto) no Tribunal de Contas do DF. O processo tramita no Tribunal de Justiça do DF.

Suspeição

O Mandado de Segurança foi distribuído ao desembargador Getúlio Moraes Oliveira, que afirmou suspeição para julgar o caso por razões de foro íntimo. O magistrado não precisa justificar a suspeição, mas está em questão possível interesse de seu filho, Leonardo Mundim Moraes Oliveira, diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da Terracap. Ele está entre os cotados para a vaga no TCDF. O processo será redistribuído para outro desembargador.

Ex-assessor de Randolfe Rodrigues assumirá cargo no MP de Contas do DF

O Ministério Público de Contas do DF recebe um novo integrante. O governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou, ontem, Danilo Morais dos Santos para o cargo de procurador junto ao Tribunal de Contas do DF. Mestre em Ciência Política, graduado em administração, direito e comércio exterior, ele passou em concurso público. Para tomar posse, terá de deixar o cargo de analista legislativo do Senado. Estava lotado como um principais assessores do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O MP de Contas conta atualmente com quatro procuradores.

Só Papos

“Os EUA fazem guerra com o mundo por petróleo, invadem países, matam… aqui não. Só precisaram do Moro, que foi treinado no Departamento de Justiça norte-americano para fazer o desmonte de uma das maiores empresas do mundo”

“Diferentemente dos adversários, nosso projeto será fundado em fatos, na verdade e na Justiça. E vamos discutir o que importa: redução da inflação, geração de empregos e combate à corrupção”

Ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro