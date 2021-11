Reta final de preparação

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Às vésperas do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Correio promoveu mais uma live com professores do Centro Educacional Sigma, ontem. A transmissão, mediada pela jornalista Sibele Negromonte, contou com a participação dos professores Paulo Luiz, de matemática; Alessandro Santana, de biologia; Paulo Ferrari, de física; e Juliana Gaspar, de química.

Durante a fala, Paulo Luiz destacou o padrão dos conteúdos nas últimas edições do Enem, com questões de porcentagem, proporção, geometria plana e espacial, além de aritmética e logaritmos. "Em média, o candidato tem três minutos para resolver cada uma. A estratégia é deixar os itens mais difíceis para o fim, mesmo que saiba o assunto", aconselhou o professor de matemática.

Alessandro Santana mencionou que a edição deste ano deve seguir a coerência das anteriores. O docente da área de biologia ressaltou a provável abordagem de temas ambientais na prova, como poluição, combustíveis fósseis, ciclo biogeoquímico, cadeia alimentar e geração de energia. "A pandemia (da covid-19) é uma temática esperada, mas não acredito que será a aposta", observou.

O professor Paulo Ferrari afirmou que as questões de física devem seguir o padrão interdisciplinar, com temáticas aplicadas ao cotidiano, como conversão e fontes de energia, leitura de manuais de eletrodomésticos, cálculo de potência e fenômenos ondulatórios. Contudo, ele orientou os alunos para o foco em outras disciplinas. "Física não pode ser prioridade, a não ser que se tenha muita facilidade", pontuou.

Por fim, a professora Juliana Gaspar elencou alguns prováveis assuntos da prova de química: equilíbrio e deslocamento; propriedades dos compostos; método de separação de misturas; funções orgânicas.