Nota Legal em dobro para compras de Natal

CB Correio Braziliense

Uma das medidas do Pró-Economia — Etapa II, anunciado esta semana pelo GDF, foi dobrar a pontuação do Nota Legal no período entre 10 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022. Uma forma de incentivar ainda mais as compras de fim de ano e também motivar o consumidor a pedir a nota fiscal. Ficou definido que o próximo sorteio será em 24 de dezembro. Serão distribuídos R$ 3 milhões em prêmios — que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. A portaria com a novidade foi publicada ontem no DODF.



Regras

No sorteio de Natal, vão participar os consumidores que registraram o CPF na nota em compras realizadas entre 1º de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021. Para concorrer, o contribuinte não pode ter dívidas em aberto com a Secretaria de Economia. E deve ter se cadastrado no site do programa até 31 de agosto.

Cotados ao lugar de Clemente

Com a vontade de André Clemente em seguir para o Tribunal de Contas do DF, nomes são cotados para substituí-lo à frente da Secretaria de Economia. Ney Ferraz, presidente do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do DF (Inas), e Valdivino Oliveira, que já foi secretário da pasta em Goiás e no DF, estão entre eles. Ibaneis Rocha também deve promover, no início de 2022, uma reforma administrativa, já que vários integrantes do governo local serão candidatos nas eleições.

Parceria para preservar

o concreto de Brasília

Na próxima semana, será assinado termo de cooperação técnica entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e o Icomos Brasil para o lançamento do Núcleo Técnico de Capacitação e Observatório da Conservação e Restauração do Patrimônio Edificado do DF (Nutop).

O objetivo é unir ações para suporte à

conservação do conceito arquitetônico de

prédios e construções de Brasília.



França e Brasil

Será realizado, também, webinar com foco na troca de experiências entre França e Brasil sobre restauração e conservação do patrimônio em concreto.

O evento, na próxima quarta-feira, às 9h, faz parte da parceria entre Sinduscon-DF e Icomos Brasil (Conselho Internacional de Patrimônios e Sítios).

O secretário de Desenvolvimento Urbano,

Mateus Oliveira, vai participar.



Igreja da Pampulha

como case

Os presidentes do Icomos França, Éric Pallot, do Icomos Brasil, Flavio Carsalade (D) e do Sinduscon-DF, Dionyzio Klavdianos (E), farão a abertura do evento. Couvent de la Tourette e Igreja da Pampulha serão alguns dos cases de restauração apresentados por especialistas do Brasil, França, Argentina e Itália.

Feira No Setor é sucesso

na Galeria dos Estados

Desde 17 de outubro, todos os domingos, a Feira No Setor atrai público e expositores/as à recém-reformada Galeria dos Estados, entre o Setor Comercial e o Setor Bancário Sul.

Reúne empreendedores da economia criativa no artesanato, moda, produtos orgânicos,

entre outros. Tem o apoio da Administração Regional do Plano Piloto e da Secretaria de Cultura do DF.

Ocupação criativa

Para Ilka Teodoro, é preciso "fortalecer essa vertente estratégica de ocupação de espaços públicos e apoiar iniciativas que reúnem as pessoas para consumir de pequenas/os produtores locais e prestigiar artistas da cidade." O local ganhou ainda mais vida com ilustrações em grafite que já são em si uma grande atração. A administradora regional é fã da arte e defende a diversidade cultural.



Além do Plano Piloto

E amanhã tem roda de conversa com o grupo de Pesquisa Capital e Periferia (CNPq/UnB), às 14h. Será na Banca da Conceição, na 308 Sul, a partir das 14h. Um encontro sobre história, patrimônio e representações sociais de Brasília.