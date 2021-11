CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 361 vagas abertas para esta sexta-feira (26/11). As vagas de auxiliares são maioria, a profissão de auxiliar de logística tem 100 vagas, em Santa Maria, para pessoas que possuem ensino médio completo, com o salário de R$ 1.150, mais benefícios.

Ainda há 33 vagas para auxiliares, sendo um para contábil no setor de hotéis e diversões, cinco para manutenção elétrica e hidráulica (exclusivas para pessoas com deficiência), três para marcenaria e as restantes para linha de produção. As remunerações estão entre R$ 2,2 mil e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Uma das áreas que mais contratam no DF, construção, também há oportunidades nesta sexta-feira, são 23 postos de trabalho, divididos entre serralheria e ajudantes, marceneiros e pedreiros. Com salários entre R$ 2,2 mil e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Com o final do ano, o comércio aposta nas vendas de final de ano e assim, as contratações aumentam. São 34 vagas para vendedores e uma para supervisor de vendas.Os salários estão entre R$ 1,2 mil e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Contratação

Interessados nas vagas podem procurar uma das 14 agências do trabalhador no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Caso o candidato não se encaixe nos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema, ainda, poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Os serviços das agências também estão disponíveis para empreendedores que buscam por profissionais. Além do cadastro de vagas, é possível utilizar os espaços físicos para a seleção dos candidatos encaminhados. Para isso basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes aos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Está disponível no site da Secretaria do Trabalho a quantidade de vagas, remuneração e requisitos para a contratação e os endereços das agências.