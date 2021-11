Vídeo: Longas filas para marcação de consulta no Hospital de Santa Maria

CB Correio Braziliense

(crédito: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

Pacientes do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) registraram, nesta manhã de sexta-feira (26/11), longas filas para a marcação de consultas para a ala psiquiátrica do hospital. A longa espera tem feito parte da rotina mensal de quem precisa do atendimento. No vídeo, é possível ouvir uma mulher dizer: “todo mês é assim quando tem psiquiatria”.

O sistema ficou fora do ar desde às 5h da manhã e, também, estariam na fila pessoas preferenciais como mulheres grávidas e pessoas com deficiência. Josileia de Sousa, 47 anos, chegou ao hospital às 6h e disse que as consultas são marcadas sempre no final do mês. O Correio entrou em contato com a assessoria do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) e até a última atualização desta matéria não obteve retorno.