O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) de Planaltina, realiza a Campanha Natal Feliz. O objetivo da ação é arrecadar qualquer tipo de brinquedo, desde que seja novo, para crianças auxiliadas pela Cufa. As doações podem ser realizadas em qualquer um dos oito postos do Detran espalhados pelo Distrito Federal. As doações serão aceitas até o dia 10/12.

O diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, afirma que, ao assumir o cargo, um dos seus focos foi fazer com que o Detran cumprisse sua função social, e que a campanha é apenas um dos projetos sociais que a autarquia tem realizado nos últimos anos. “Sabemos que foi construída uma imagem negativa do Detran-DF por décadas, que seria só uma fábrica de multas, mas hoje temos várias atividades e projetos voltados ao público. Temos até teatro infantil para crianças se conscientizarem quanto ao trânsito, tudo isso realizado com o valor que arrecadamos das multas”, explica.

Atualmente, a expectativa é de que mil brinquedos sejam arrecadados, mas o diretor está confiante que o número real será ainda maior. Cerca de 600 crianças receberão os brinquedos, que serão entregues no dia 11/12, às 9h. “Vamos fazer convites e chamar todas as pessoas que doaram e que nos ajudaram de alguma forma para que possam ir conosco entregar os brinquedos”, conta Maia.

