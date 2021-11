Terceira dose para 18 anos

CM Cibele Moreira

O governo do Distrito Federal ampliou para 18 anos ou mais o público-alvo para receber a dose de reforço (D3) da vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), ontem, pelo Twitter. De acordo com o chefe do Executivo local, a medida, que passa a valer segunda-feira, foi possível com a chegada de 86.580 unidades da Pfizer destinadas para a terceira aplicação, na última quinta-feira.

Apesar do comunicado, a população mais jovem da capital terá que esperar um pouco mais. O intervalo entre a segunda e a terceira dose, adotado no DF, é de, no mínimo, cinco meses. A população abaixo dos 29 anos iniciou a imunização contra o novo coronavírus em agosto — completando o ciclo vacinal entre outubro e novembro. Ou seja, entre março e abril de 2022 é que poderão receber o reforço.

"O Ministério da Saúde vai nos encaminhar as doses de forma gradativa para atendermos ao público que for completando esse período de cinco meses após a segunda dose", escreveu Ibaneis Rocha no Twitter. No mesmo dia, autoridades sanitárias demonstraram preocupação com nova variante do novo coronavírus, identificada como B.1.1.529, observada pela primeira vez na África.

A capital vacinou 2.280.467 pessoas com, ao menos, a primeira dose. O quantitativo representa 88,44% da população acima dos 12 anos. Com o ciclo vacinal completo, o DF conta com 1.946.792 imunizados (75,5%). Em relação a dose de reforço, foram aplicadas 206.274.

Para o epidemiologista Wildo Navegantes, o aparecimento da nova cepa do vírus era esperada. "A variante ômicron, classificada pela OMS como variante de preocupação, de fato emerge com um quadro inicial pouco descrito. A gente tem pouca informação sobre ela. Neste momento, o grande desafio é manter o maior número de pessoas vacinadas", destaca o especialista. "O principal mecanismo de controle é a cobertura vacinal alta. Independentemente da população e da faixa etária", finaliza.

Para ampliar o quantitativo de pessoas imunizadas, a Secretaria de Saúde promove, hoje, mais um Dia D de vacinação. O objetivo é alcançar o público que ainda não iniciou o ciclo, além de contemplar aqueles que estão no período para receber a segunda ou a terceira dose.

Transmissão

Apesar do avanço da vacinação, a taxa de transmissão da covid-19 segue subindo. O índice chegou a 0,82, o quarto aumento consecutivo registrado pela Secretaria de Saúde — há uma semana, o número era 0,72. O valor mostra que cada 100 pacientes com a doença podem contaminar, em média, 82 pessoas.

No último boletim epidemiológico, a secretaria registrou 75 casos da doença em 24h. Ao todo, a capital soma 517.608 infecções e 11.026 mortes por complicações da covid-19. Ontem, a pasta notificou seis óbitos.

Médica alerta golpista sobre vacinação

Um homem tentou se passar pela infectologista do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) Ana Helena Germoglio para pedir dinheiro aos amigos e aos familiares dela. Por mensagem, o golpista entrou em contato com os parentes e solicitou depósitos. Mesmo após a farsa ser descoberta, o suspeito enviou mensagens à médica e disse que está na cadeia.

No WhatsApp, com número registrado no DF, o golpista usou a foto da infectologista nas redes sociais e pediu dinheiro ao pai e ao irmão dela. Na mensagem, enviada ontem, o homem escreveu: "Oi, pai. Anota aí meu novo número. Pai, você pode depositar um dinheiro pra mim".

Desconfiado, o familiar ligou para a filha perguntando se, de fato, ela estava solicitando o dinheiro. "Meu pai estranhou rapidamente, porque sempre o chamo de 'painho'. E, também, pelo motivo de eu não pedir dinheiro. Isso gerou estranheza. Felizmente, ninguém depositou nada", relatou Ana Helena, ao Correio.

Ao saber do golpe, a infectologista entrou em contato com as pessoas próximas, alertou sobre a situação e falou com o golpista pelo WhatsApp, avisando que comunicou à polícia sobre o crime. Em resposta, o homem escreveu: "Prazer, meu nome é Ana, e o seu?". Aproveitando a conversa com o golpista, Ana alertou sobre a imunização contra a covid-19. "Se não vacinou, não perde a oportunidade. Amanhã (hoje) tem dia D novamente", informou ao homem.