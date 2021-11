Um vice para Moro

CB Correio Braziliense

Tudo o que a campanha de Sergio Moro à Presidência da República deseja, no momento, é conseguir mais tempo de televisão para que o ex-juiz possa apresentar a mensagem dele ao país. Com essa meta, Moro pode acertar uma aliança com o União Brasil que abra espaço na chapa para um vice da nova legenda, que surgiu com a fusão entre PSL e DEM. O nome mais desejado é o do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, mas não estão descartados os caciques das duas siglas, Luciano Bívar (E) ou ACM Neto (D), respectivamente.